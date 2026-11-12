QT Imaging zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

QT Imaging hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QT Imaging -0.470 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 7.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch