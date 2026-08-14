QT Imaging stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

QT Imaging hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.75 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 103.01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch