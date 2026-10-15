QPS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

QPS hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.59 JPY. Im Vorjahresviertel hatte QPS -10.240 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 345.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 425.0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.90 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch