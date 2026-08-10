Qol öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Qol hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 79.90 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Qol 49.43 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 73.91 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 71.73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch