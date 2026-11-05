Qnity Electronics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Qnity Electronics lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Qnity Electronics 1.01 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21.94 Prozent auf 1.56 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch