Qlucore Registered hat sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Qlucore Registered ein Ergebnis je Aktie von -0.780 SEK vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.8 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.2 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch