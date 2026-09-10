Qlucore Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Qlucore Registered hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Qlucore Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.07 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.830 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 109.88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.7 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 0.8 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch