QLS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

QLS hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 29.67 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QLS 20.94 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 3.38 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch