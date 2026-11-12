QLS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

QLS hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 17.94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19.08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.35 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2.92 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch