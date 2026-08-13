QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.05 QAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.080 QAR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QLM Life Medical Insurance Company QPSC Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 444.6 Millionen QAR im Vergleich zu 442.5 Millionen QAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch