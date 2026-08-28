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28.08.2026 06:37:00
Qlife öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Qlife lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Qlife hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.17 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.620 SEK je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 630.0 Prozent auf 0.7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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