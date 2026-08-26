QleanAir Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

QleanAir Registered lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.23 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.480 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118.1 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118.0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch