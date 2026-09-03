Qinghai Sunshiny Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Qinghai Sunshiny Mining äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Qinghai Sunshiny Mining vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 62.97 Prozent auf 15.3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch