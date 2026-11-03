Qinghai Sunshiny Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Qinghai Sunshiny Mining hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0.04 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.010 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 63.4 Millionen CNY – eine Minderung von 27.72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 87.7 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch