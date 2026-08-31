|
31.08.2026 06:37:00
Qinghai Jinrui Mineral Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Qinghai Jinrui Mineral Development hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.070 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Qinghai Jinrui Mineral Development 97.7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenbeginn mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.