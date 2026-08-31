Qinghai Jinrui Mineral Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Qinghai Jinrui Mineral Development hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.070 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Qinghai Jinrui Mineral Development 97.7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch