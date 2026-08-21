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21.08.2026 06:37:00
Qinghai Huading Industrial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Qinghai Huading Industrial hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 103.6 Millionen CNY – ein Plus von 69.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Qinghai Huading Industrial 61.3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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