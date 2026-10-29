Qingdao Topscomm Communication A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Qingdao Topscomm Communication A hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Qingdao Topscomm Communication A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 264.8 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch