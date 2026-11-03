Qingdao Tianhua Institute Chemistry Engineering Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Qingdao Tianhua Institute Chemistry Engineering Company hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0.020 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 459.17 Prozent auf 1.75 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 312.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch