Qingdao Port International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Qingdao Port International hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.25 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.240 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Qingdao Port International mit einem Umsatz von insgesamt 6.10 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.99 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 22.26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch