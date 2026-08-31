Qingdao Port International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Qingdao Port International hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.21 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Qingdao Port International 0.220 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 5.30 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.63 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch