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27.10.2026 06:37:00
Qingdao NovelBeam Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Qingdao NovelBeam Technology A hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.31 CNY gegenüber 0.520 CNY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11.22 Prozent auf 161.6 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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