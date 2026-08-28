Qingdao Haier verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Qingdao Haier hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Qingdao Haier hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.62 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.700 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Qingdao Haier in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78.43 Milliarden CNY im Vergleich zu 77.38 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch