Qingdao Haier öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Qingdao Haier hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Qingdao Haier im vergangenen Quartal 9.91 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Qingdao Haier 9.44 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0.074 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 9.43 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch