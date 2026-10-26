Qingdao Haier Biomedical A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Qingdao Haier Biomedical A hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.23 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.180 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 667.5 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 565.7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch