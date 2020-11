Qingdao apparaît sur la liste des villes les plus heureuses de Chine

QINGDAO, Chine, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La liste 2020 des « villes les plus heureuses de Chine » a été dévoilée lors du Happy Cities of China Forum, qui s'est tenu à Hangzhou, dans la province de Zhejiang, le 18 novembre 2020. Qingdao figure sur la liste.

La liste a été établie dans le cadre du programme de sélection et d'enquête sur les villes les plus heureuses de la Chine de 2020 qui, impliquant plus d'un milliard de participants, est reconnu comme l'enquête la plus influente sur les villes du pays.

Sous le thème des villes heureuses et moyennement prospères pour le peuple, l'enquête et la sélection de cette année ont porté sur les initiatives des villes pour exploiter la stratégie de développement de « double circulation » du pays, ainsi que les efforts visant à améliorer la gouvernance locale et à accélérer la mise à niveau des fonctions de la ville dans le but de bâtir une société moyennement prospère de manière globale et d'atteindre un niveau élevé de développement, visant à promouvoir les bonnes pratiques des villes heureuses avec un développement de haute qualité. Les « villes les plus heureuses de Chine » ont été sélectionnées grâce à l'analyse du Big Data, aux enquêtes par questionnaire, à l'examen des documents d'application, aux enquêtes sur le terrain et à l'évaluation d'experts.

Suivant les instructions du Président chinois Xi Jinping sur le développement de Qingdao, à savoir : organiser de manière élaborée un événement pour dynamiser la ville, construire une métropole internationale moderne, fournir une nouvelle plate-forme pour l'initiative Belt and Road, et s'intégrer à la protection écologique et au développement de haute qualité du bassin du fleuve Jaune, Qingdao renforce les mesures visant à accroître l'ouverture à un niveau plus élevé pour un développement de qualité supérieure, et a vu une augmentation des indices de bonheur et d'habitabilité.

Ces dernières années, le comité du PCC de Qingdao et le gouvernement populaire de Qingdao se sont efforcés d'accroître le sentiment de bonheur des citoyens locaux en améliorant les installations urbaines et en offrant des services plus attentionnés. La ville a lancé la campagne « Burning Passion to Contribute to Development of Qingdao » au début de cette année pour motiver les cadres locaux à améliorer leurs compétences professionnelles afin qu'ils puissent mieux servir le développement de la ville, et se développe rapidement afin de devenir une métropole internationale moderne, ouverte, vigoureuse et à la mode. En outre, les investissements fiscaux au profit des populations locales ont été élargis, et le système de gouvernance urbaine locale et les capacités ont été continuellement améliorés. Grâce à cela, la ville a vu une réputation et un attrait de plus en plus élevés, et les gens ont acquis des sens plus élevés du profit, du bonheur et de la sécurité.

« En tant que ville centrale importante, située sur la zone côtière de la Chine, et ville portuaire internationale, Qingdao se classe au premier rang en termes de qualité de vie, d'attractivité, de ressources éducatives, entre autres », a indiqué Dou Dejing, responsable du Big Data Lab et du Business Intelligence Lab à Baidu Research, lors de la présentation d'une analyse du Big Data portant sur les avantages de Qingdao dans le programme d'enquête et de sélection.

