Qilu Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Qilu Bank hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.27 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.280 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.46 Prozent auf 6.55 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch