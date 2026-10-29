Qijing Machinery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Qijing Machinery hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 576.9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 481.9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch