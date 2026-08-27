Qifu Technology, A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Qifu Technology, A hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1.89 HKD. Im letzten Jahr hatte Qifu Technology, A einen Gewinn von 6.88 HKD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 4.11 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 27.06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.63 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch