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27.08.2026 06:37:00
Qifu Technology, A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Qifu Technology, A hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 1.89 HKD. Im letzten Jahr hatte Qifu Technology, A einen Gewinn von 6.88 HKD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 4.11 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 27.06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.63 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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