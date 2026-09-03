Qibu A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Qibu A gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.060 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Qibu A mit einem Umsatz von insgesamt 345.0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 1415.28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch