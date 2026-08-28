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28.08.2026 06:37:00
Qianjiang Water Resources Development: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Qianjiang Water Resources Development hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
In Sachen EPS wurden 0.12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Qianjiang Water Resources Development 0.090 CNY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 596.1 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 561.5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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