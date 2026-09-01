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01.09.2026 06:37:00
Qianhe Condiment and Food: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Qianhe Condiment and Food hat am 29.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.010 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Qianhe Condiment and Food im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 583.6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 483.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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