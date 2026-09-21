Biotech Holdings LtdShs Aktie CA0909381018
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21.09.2026 07:05:00
Qiagen steht zum Verkauf: Neue Interessenten für die angeschlagene Biotech-Ikone
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
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24.08.26
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12.05.26
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28.04.26
|XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Qiagen brechen nach Prognosekürzung ein (Dow Jones)
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27.04.26
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Analysen zu QIAGEN N.V.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
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