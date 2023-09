QIAGEN erweitert KI-Funktionen seiner NGS-Interpretationssoftware QCI Interpret zur vollständigen Abdeckung des klinischen Exoms

QIAGENs proprietäre, human-zertifizierte Inhalte durch KI-gesteuerte Literaturextraktion für tausende Gene seltener Krankheiten erweitert; vollständige bibliografische Abdeckung des klinischen Exoms gewährleistet // Genauigkeit und Effizienz bei der Priorisierung von Kandidaten-Varianten durch verbessertes KI-trainiertes phänotypgesteuertes Ranking von pathogenen Varianten erhöht // Zeitaufwand für die Priorisierung, Bewertung und Auswertung klinisch relevanter Varianten verringert und Zugang zu verlässlicher Evidenz für diagnostische Labore erleichtert



VENLO, Niederlande und REDWOOD CITY, Kalifornien, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute eine Erweiterung seiner Software zur klinischen Entscheidungsfindung, QIAGEN Clinical Insight Interpret (QCI Interpret), bekannt gegeben. Dank einer verbesserten Unterstützung durch künstliche Intelligenz (KI) deckt die Software nun tausende Gene seltener Krankheiten ab. Damit werden die seit über zwei Jahrzehnten bestehenden KI-Funktionen weiter ausgebaut. Die Erweiterung ergänzt die human-zertifizierte Kuratierung der Inhalte von QCI Interpret und ermöglicht eine vollständige bibliografische Abdeckung des klinischen Exoms.

Die Neuerungen umfassen:

Zusätzliche KI-abgeleitete Literaturhinweise für tausende weiterer Gene im klinischen Genom, um QIAGEN-kuratierte Inhalten zu ergänzen. Die einzigartige Kombination aus human-zertifizierten und KI-abgeleiteten Inhalten spart nicht nur viel Zeit bei der Priorisierung, Bewertung und Auswertung klinisch relevanter Varianten. Sie stellt auch sicher, dass diagnostische Labore bei der Einführung und Nutzung grösserer Genpanels Zugang zu vollständigen und zuverlässigen Daten haben.

Verbesserung des KI-trainierten phänotypgesteuerten Rankings. Die verbesserte Funktion erhöht die diagnostische Leistung der Exom-Sequenzierung erheblich, da sich mit Erkrankungen assoziierte Genmutationen genauer und effizienter identifizieren lassen. Zudem können Nutzerinnen und Nutzer von QCI Interpret nun Veröffentlichungen filtern, um sich ausschliesslich auf phänotypbezogene Referenzen zu konzentrieren. Mit einem Klick können sie nur die Publikationen aufrufen, die für das Genom und den Phänotyp der betroffenen Person relevant sind. Das verringert den Zeitaufwand für die Durchsicht der Literatur für jede Variantenklassifizierung erheblich.

Verbesserte NGS-Tests mit QCI Interpret for Oncology bieten neue Funktionen für die Überarbeitung von Berichten, eine optimierte Filterung von Strukturvarianten und eine schnelle Identifizierung von krankheitsrelevanter klinischer Literatur.



"Weil die Kosten für Whole-Exome- und Whole-Genome-Sequencing sinken, haben klinische Labore mit Engpässen bei der NGS-Interpretation zu kämpfen", erklärt Jonathan Sheldon, Senior Vice President von QIAGEN Digital Insights. "Durch die Erweiterung von QCI Interpret helfen wir Forscherinnen und Forschern, diese Herausforderung zu meistern. Dank zusätzlicher KI-Funktionen deckt die Software nun das gesamte Exom ab. Wir führen von Menschen kuratierte und KI-abgeleitete Inhalte zusammen und liefern unseren Kundinnen und Kunden vollständige, vertrauenswürdige und genaue Daten. Damit bieten wir ihnen die hochwertigste und umfassendste Lösung für klinische NGS-Berichte auf dem Markt."

Seit über zwei Jahrzehnten kombiniert QCI Interpret die Genauigkeit und Konsistenz der proprietären Kuration durch Experten (MD/PhD) von QIAGEN mit der hohen Effizienz der maschinellen Kuration (KI-gestützt). So wird eine äusserst zuverlässige Interpretation und Dokumentation von Varianten ermöglicht. Mit über 3,5 Millionen analysierten und interpretierten NGS-Patiententests weltweit ist QCI Interpret eine der am weitesten verbreiteten und angesehensten Plattformen für den effizienten Zugang zu klinischen Daten, die eine sichere Entscheidungsfindung bei Gentests unterstützen.

QCI Interpret baut seine globale Präsenz kontinuierlich aus und wird von immer mehr Programmen und Institutionen genutzt. So hat beispielsweise das Nationale Genomzentrum Dänemark QCI Interpret Anfang des Jahres für die Interpretation von Varianten bei der onkologischen Genomsequenzierung ausgewählt. Die Software wird in Testzentren in ganz Dänemark eingesetzt und unterstützt die landesweite Initiative, Krebspatientinnen und -patienten sequenzbasierte Lösungen anzubieten.

Weitere Informationen zur neuesten Version von QCI Interpret finden Sie hier: https://digitalinsights.qiagen.com/products-overview/clinical-insights-portfolio/qiagen-clinical-insight/qci-interpret/.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.100 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

