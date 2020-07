QIAGEN-Aktionärsvertreter hält Offerte von circa 50 Euro für angemessen

Der rund 3 Prozent der QIAGEN-Aktien verwaltende Investmentmanager Davidson Kempner hält das Unternehmen bei der laufenden Offerte des US-Laborausstatters Thermo Fisher für massiv unterbewertet.

Ein Preis von 50 Euro je Aktie wäre ein fairer Wert für QIAGEN als Standalone-Unternehmen, heisst es in einem offenen Brief an Management und Aufsichtsrat von QIAGEN.

Thermo Fisher bietet derzeit 39 Euro pro Aktie, die am Freitag den Xetra-Handel mit 39,67 Euro beendete. Die Offerte ist an eine Annahmequote von 75 Prozent geknüpft. Sie könnte allerdings wegfallen, wenn QIAGEN dem zustimmt.

Davidson Kempner kündigte an, die von ihr vertretenen 6.853.458 Aktien nicht andienen zu wollen. Zugleich wurde der Aufsichtsrat aufgefordert, extrem vorsichtig bei einer möglichen Zustimmung zu einer Absenkung der Annahmeschwelle zu agieren. Stattdessen solle er eine sogenannte "Adverse Recommendation Change" aussprechen, also die Empfehlung zur Annahme der Offerte an die Aktionäre zurückziehen.

Dem Aufsichtsrat warf Davidson Kemper vor, den Einfluss von Covid-19 auf den Wert von QIAGEN bei seiner Zustimmung für die 39-Euro-Offerte nicht realisiert und daher nicht berücksichtigt zu haben. Dies sei zwar inzwischen der Fall, habe aber nicht zu Änderungsaktionen geführt. Ausserdem enthalte das Angebot keinen Aufschlag für eine Kontrollbeteiligung.

FRANKFURT (Dow Jones)