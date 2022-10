QIAGEN-Aktie springt hoch: QIAGEN und Bio-Rad Laboratories beraten offenbar über Zusammenschluss

Die Gespräche liefen seit einiger Zeit, berichtete das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. In den nächsten Wochen dürfte es allerdings keine Vereinbarung geben. Möglicherweise einigten sich die Unternehmen auch nicht.

An der Börse ist QIAGEN auf der Basis des Schlusskurses vom Freitag 10 Milliarden US-Dollar wert. Bio-Rad Laboratories wird mit 13 Milliarden Dollar bewertet. Die Aktienkurse beider Unternehmen entwickelten sich am Montag in einer ersten Reaktion unterschiedlich. Während die Papiere von Bio-Rad um fast acht Prozent absackten, legten die von QIAGEN zuletzt um gut zwei Prozent zu, nachdem sie zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent in die Höhe geschnellt waren.

Zeitweise klettert die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel um 6,71 Prozent auf 44,66 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)