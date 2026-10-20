QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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20.10.2026 21:05:40
QIAGEN-Aktie: Finanzinvestor nimmt wohl Milliarden-Übernahme ins Visier
Der Finanzinvestor EQT will einem Agenturbericht zufolge den Diagnostikspezialisten QIAGEN übernehmen.
Ein QIAGEN-Sprecher wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Bericht äussern. Bei EQT und KKR war kurzfristig niemand zu erreichen.
DOW JONES
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