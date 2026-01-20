Qiagen abermals im Zentrum von Übernahmeinteresse

LONDON (awp international) - Angesichts des wohl baldigen Abschieds von Konzernchef Thierry Bernard könnte laut Insidern der Weg für eine Übernahme von Qiagen frei sein. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist erwäge strategische Optionen und der Aufsichtsrat prüfe bereits das vorläufige Interesse potenzieller Interessenten, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am späten Dienstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Für eine denkbare Übernahme entfalle mit dem im November angekündigten Rücktritt von Bernard eines der grössten Hindernisse. Der Manager wird das Unternehmen verlassen, sobald ein Nachfolger gefunden ist.

Qiagen sprach laut den Bloomberg-Informationen in den vergangenen Wochen bereits mit mehreren potenziellen Käufern, darunter auch strategischen Investoren aus den USA. Die Erwägungen seien aber noch in einem frühen Stadium und es gebe keine Sicherheit, dass eine Transaktion zustande kommen werde.

Der Aktienkurs von Qiagen reagierte am Dienstag kurz vor Handelsschluss mit einem Sprung um zwölf Prozent. An der Börse ist das Unternehmen damit mehr als neun Milliarden Euro wert.

In der Vergangenheit hatte Qiagen mehrfach Interesse geweckt. So war 2020 eine Übernahme durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific mangels ausreichend Unterstützung durch die Aktionäre geplatzt.