Qi An Xin Technology Group A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Qi An Xin Technology Group A äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Qi An Xin Technology Group A ein Ergebnis je Aktie von 0.220 CNY vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29.82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.10 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 769.5 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.ch