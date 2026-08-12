QD Laser,Inc Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

QD Laser,Inc Registered stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.23 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.220 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 436.6 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38.41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QD Laser,Inc Registered einen Umsatz von 315.5 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch