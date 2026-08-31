Qbrick Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Qbrick Registered lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 SEK gegenüber -0.030 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18.57 Prozent auf 6.4 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch