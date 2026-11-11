Qbrick Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Qbrick Registered hat am 08.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Qbrick Registered ein EPS von -0.040 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.6 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.1 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch