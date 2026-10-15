QBNK: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

QBNK hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.06 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0.140 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 9.9 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 2.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch