qbeyond: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

qbeyond hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 43.0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44.4 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch