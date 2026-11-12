qbeyond: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

qbeyond hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43.6 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 43.2 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.ch