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03.09.2026 06:37:00
Qben Infra Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Qben Infra Registered veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0.83 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0.490 SEK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Qben Infra Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 343.9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 309.8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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