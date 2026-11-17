QB Net äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23.37 JPY. Im Vorjahresviertel waren 28.74 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.54 Prozent auf 7.19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch