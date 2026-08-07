Qatari Investors Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Qatari Investors Group hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.01 QAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.030 QAR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Qatari Investors Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 36.43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 101.9 Millionen QAR. Im Vorjahresviertel waren 160.3 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch