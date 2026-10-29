Qatar Navigation (Milaha) QSC präsentierte Quartalsergebnisse

Qatar Navigation (Milaha) QSC hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.37 QAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.340 QAR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Qatar Navigation (Milaha) QSC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 926.6 Millionen QAR. Im Vorjahresviertel waren 865.1 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch