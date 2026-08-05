Qatar Navigation (Milaha) QSC legte Quartalsergebnis vor

Qatar Navigation (Milaha) QSC hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.22 QAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.260 QAR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Qatar Navigation (Milaha) QSC in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 809.1 Millionen QAR im Vergleich zu 833.7 Millionen QAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch