Qatar Islamic Insurance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Qatar Islamic Insurance lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.24 QAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Qatar Islamic Insurance 0.470 QAR je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11.31 Prozent auf 173.3 Millionen QAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 195.4 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch